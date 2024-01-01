Алёна Бронникова За месяц цены производителей на бензин в Пермском крае снизились на 1,3% В среднем по России потребительские цены в сентябре превышали цены производителей в два раза Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В сентябре 2024 года по сравнению с августом цены производителей на автомобильный бензин в России выросли в среднем на 1,4%. При этом в Пермском крае отмечалось снижение цен на 1,3%. Об этом сообщает Росстат.

Цены производителей на нефть также показали динамику к снижению на 3,4%, но по сравнению с декабрём прошлого года остались без изменений.

В то же время, рост потребительских цен за прошедший месяц составил 1%, он отмечался в 43 регионах. Потребительские цены на топливо в среднем по стране превысили цены производителей в два раза. По сравнению с прошлым годом, разница выросла на 0,3% — в сентябре 2023 года потребительские цены превышали цены производителей в 1,7 раза.

«В сентябре по сравнению с августом 2024 года индекс потребительских цен на бензин автомобильный составил 101% (по сравнению с сентябрём 2023 года — 105,4%); индекс цен производителей — 101,4% (по сравнению с сентябрём 2023-го — 88%)», — отмечает Росстат.

Средняя потребительская цена автомобильного топлива на конец месяца в Прикамье составила 58,67 руб. за литр, АИ-92 — 53,50 руб., АИ-95 — 58,13 руб., АИ-98 и выше — 78,84 руб., ДТ — 67,33 руб.

В октябре стоимость бензина на региональных АЗС продолжила расти. По итогам недели 15-21 октября средняя цена автомобильного топлива составила 58,90 руб. за литр.

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