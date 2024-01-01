Алёна Бронникова За неделю в Прикамье подорожали все виды автомобильного топлива Средняя цена составила 58,90 рубля за литр Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Пермском крае с 15 по 21 октября текущего года средняя стоимость автомобильного топлива выросла на 9 коп. Такие данные следуют из отчёта Росстата о потребительских ценах на нефтепродукты.

Средняя цена за литр бензина в Прикамье составила 58,90 руб., тогда как неделей ранее она составляла 58,81 руб. Больше всего подорожал АИ-98 — на 30 коп., до 80,04 руб.

Стоимость одного литра АИ-92 выросла на 6 коп. и составила 53,58 руб., бензина марки АИ-95 — на 7 коп., до 58,22 руб. Цена за литр дизельного топлива тоже увеличилась. Показатель составил 67,48 руб., что на 12 коп. выше прошлой недели.

Пермский край остаётся самым дорогим субъектом РФ в Приволжском федеральном округе по средней цене на топливо. Стоимость всех марок бензина и дизельного топлива, кроме АИ-98, остаётся в Прикамье самой высокой среди других регионов ПФО.

За рассматриваемый период изменение цен на бензин зафиксировано в 71 регионе, сильнее всего — в Республике Коми (+1,3%). Снижение отмечается в Тыве и на Алтае (-0,1%).

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