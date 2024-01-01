Алёна Бронникова В октябре в Прикамье продолжился рост стоимости бензина За неделю средняя цена на топливо выросла на 8 копеек Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В октябре цены на бензин в Пермском крае продолжили расти. По данным Росстата, с 1 по 7 октября средняя цена топлива на автозаправочных станциях выросла на 8 коп. и составила 58,75 руб.

Стоимость литра бензина АИ-92 поднялась на 2 коп., АИ-95 — на 1 коп., АИ-98 — на 5 коп., дизельного топлива — на 2 коп. Сейчас литр АИ-92 на АЗС Прикамья стоит в среднем 53,52 руб., АИ-95 — 58,14 руб., АИ-98 — 79,34 руб., дизтопливо — 67,35 руб.

На сегодняшний день Пермский край продолжает сохранять лидерство в Приволжском федеральном округе по ценам на три из четырёх видов топлива. АИ-98 оказался дороже в Самарской и Ульяновской областях.

С 1 по 7 октября изменение цен на бензин было зафиксировано в 66 регионах. Сильнее всего топливо подорожало в Чукотском автономном округе — на 7,8%. Снижение цен зафиксировано в пяти регионах, наиболее заметным оно оказалось в Красноярском крае — на 0,4%.

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