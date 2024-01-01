В Прикамье снижаются объёмы промпроизводства Индекс за девять месяцев остался выше прошлогодних значений Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В январе-сентябре 2024 года индекс промышленного производства в Пермском крае сохранился выше прошлогодних значений. Он вырос на 7,4% по сравнению с АППГ. Об этом сообщает Пермьстат.

При этом в сентябре 2024 года по сравнению с сентябрём 2023-го индекс промпроизводства составил всего 96,6%, а в сравнении с августом 2024-го — 99,4%.

Наибольший рост в течение девяти месяцев фиксируется в обеспечении электрической энергией, газом и паром — показатель увеличился на 18,4% по сравнению с АППГ. При этом относительно сентября прошлого года рост составил 15,4%.

В обрабатывающих производствах зафиксировано повышение на 11,5% при сравнении данных за январь-сентябрь 2024 и 2023 годов. В добыче полезных ископаемых рост составил 1,2%, а в водоснабжении, водоотведении, организации сбора и утилизации отходов зафиксировано снижение на 1,5%.

В сентябре 2024 года по сравнению с сентябрём 2023 года в обрабатывающих производствах индекс составил 94,8%, в добыче полезных ископаемых — 98,2%, в водоснабжении, водоотведении и пр. — 80,6%.

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