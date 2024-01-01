Спрос на вахтовиков в Пермском крае вырос на 25% Им готовы платить более 160 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По итогам третьего квартала 2024 года в Прикамье количество вакансий с вахтовым методом работы выросло на 25% относительно аналогичного периода прошлого года. При этом в целом по РФ рост составил 27%. В Пермском крае на долю вахтовых вакансий приходится 12% от всех предложений о работе, что чуть выше средних значений по РФ (9,5%). Об этом пишет hh.ru.

Работодатели, предлагающие вакансии с вахтовым методом, особенно нуждаются в водителях (19,2% от общего числа таких позиций), а также в разнорабочих (9,9%), сварщиках (8,4%), машинистах (7,5%), упаковщиках и комплектовщиках (6,2%). Спросом также пользуются слесари (3,5%), электромонтажники (3,2%), монтажники (2,9%), токари (2,6%), прорабы и инженеры ПТО (по 2%). Далее идут продавцы и повара (по 1,6%), автослесари и автомеханики (1,4%), кладовщики (1,2%), маляры и штукатуры (1,1%), охранники, а также инженеры-механики (1%) и геодезисты (0,9%).

Медиана заработной платы для вахтовых вакансий, открытых в третьем квартале года в Пермском крае, составила 161,2 тыс. руб. Этот показатель увеличился на 9% по сравнению с первым кварталом года.

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