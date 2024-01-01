Почти 70% пермяков поддерживают введение штрафов за оскорбление учителей Против высказались 14% Поделиться Твитнуть

Большинство жителей Перми поддерживают законопроект, предполагающий введение штрафов за брань в адрес педагогов. Об этом сообщает SuperJob.

В Государственную думу поступил законопроект, согласно которому публичное оскорбление учителя, когда он находится при исполнении обязанностей, будет наказываться штрафом.

Большинство пермяков (69%) поддержали эту инициативу. Против выступили 14% опрошенных, отмечая, что штрафами проблему не решить, и всё дело в воспитании.

Почти каждый пятый затруднился с ответом. Люди считают, что в любой ситуации нужно разбираться отдельно, потому что иногда сами преподаватели перегибают палку в отношении учащихся.

Чем старше респонденты, тем больше среди них сторонников законопроекта: 77% среди граждан старше 45 лет и только 64% среди пермяков до 34 лет.

Среди родителей школьников одобряют инициативу 62%. Каждый пятый — против, объясняя свою позицию так: «Это не всегда зависит от родителей школьников, иногда от школьного и педагогического коллектива, поэтому пусть и штрафы делятся на всех ответственных»; «Не все учителя являются образцом культуры общения, от некоторых детей нужно защищать всеми способами, даже публично», «Родители отдают ребёнка в школу, чтобы его обучили там, в том числе, и поведению».

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