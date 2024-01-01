Алёна Бронникова Дату выборов губернатора Пермского края назначат 11 июня 2025 года Выборы пройдут в сентябре Поделиться Твитнуть

Сергей Федосеев

Комитет парламента Прикамья по государственной политике и местному самоуправлению подготовил проект постановления графика заседаний комитетов и заксобрания на следующий год. Согласно представленным данным, дата выборов губернатора Пермского края будет назначена на пленарном заседании 11 июня 2025 года.

«В июне пленарное заседание запланировано на 11 число. Это связано с необходимостью назначить выборы губернатора в установленном порядке в сроки, предусмотренные федеральным и региональным законами. Учитывая, что единый день голосования в 2025 году установлен на 14 сентября, решение о назначении выборов должно быть принято с 5 по 15 июня», — сообщил первый зампредседателя комитета Евгений Дёмкин на заседании 24 октября.

Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин заявил о намерении избраться на второй срок. Он возглавил регион с 21 сентября 2020 года. Следующие выборы губернатора должны состояться в сентябре 2025 года.

Спикер регионального парламента Валерий Сухих также обратил внимание, что график пленарных заседаний принимается заранее, чтобы исключить пропуски. Он обратился к депутатам с просьбой запланировать производственную деятельность, отпуска и командировки в соответствии с календарём и графиком заседаний Законодательного собрания, чтобы обеспечить кворум.

На заседании 24 октября отсутствовали Сергей Аликин (отпуск), Алексей Андреев (командировка), Анна Баранова (отпуск), Николай Благов (отпуск), Александр Бойченко (командировка), Дмитрий Килейко (отпуск), Григорий Малинин (командировка), Вагаршак Сарксян (другие причины), Сергей Черезов (командировка), Илья Шулькин (отпуск).

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