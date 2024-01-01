Дмитрий Махонин собирается стать губернатором Прикамья на второй срок Об этом он заявил в ходе прямого эфира Поделиться Твитнуть

Дмитрий Махонин

Константин Долгановский

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, отвечая в прямом эфире на вопросы в студии ГТРК «Пермь», опроверг слухи о своём возможном уходе с должности. Кроме этого, Махонин отметил, что планирует избираться на второй срок.

«Я человек, который был избран на определенный срок, работал и продолжаю работать. Нельзя для себя загадывать какие-то там переходы. Тогда ты будешь нечестен перед собой и перед людьми, которые тебя избирали. Работали, будем работать. В планах никуда уходить абсолютно нет», – пояснил Дмитрий Махонин (цитата по газете "Звезда").

Выборы губернатора Пермского края должны состояться в сентябре 2025 года.

Напомним, в сентябре 2020 года Дмитрий Махонин в ходе выборов в Пермском крае стал главой региона. За него было отдано 540 323 голоса (75,69%), за Олега Постникова (ЛДПР) — 40 437 (5,66%), за Ксению Айтакову (КПРФ) — 97 284 (13,63%), за Евгения Козлова («Патриоты России») — 16 743 (2,35%).

Инаугурация Дмитрия Махонина состоялась 21 сентября 2020 года.

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