Синоптики рассказали о похолодании в Пермском крае Мокрый снег ожидается в субботу Поделиться Твитнуть

В среду, 23 октября, температура воздуха в Пермском крае достигла отметки +10˚, превысив норму почти на 7˚. «Вполне возможно, что это последнее в нынешнем году достижение отметки +10˚», — рассказали в ГИС-Центре ПГНИУ, сообщив о начале похолодания.

В течение ближайших дней на погоду в Пермском крае окажет влияние циклон, который перемещается с Приполярного Урала на север Западной Сибири. При этом значительного похолодания не предвидится, и изменение температуры будет происходить медленно.

Максимальная температура в течение дня будет понижаться на 1-2˚ каждый день: 24 октября ожидается +4…+8˚ по региону и до +7˚ в Перми, в пятницу прогнозируется +2…+7˚ по краю и до +6˚ в Перми, а в субботу на территории края будет +1…+6˚ и +3…+5˚ в Перми. Ночью температура будет ниже дневной всего на 2-3˚.

До завершения рабочей недели в Прикамье пройдут небольшие дожди, а в субботу, после прохождения вторичного холодного фронта, возможен мокрый снег, уточняет ВЕТТА.

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