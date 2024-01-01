Алёна Бронникова В Пермском крае останется только три городских округа Территории перестали соответствовать прописанным в законе критериям Поделиться Твитнуть

Дмитрий Енцов

В Пермском крае поддержали законопроект об изменении статуса 19 городских округов региона на муниципальные. Документ был рассмотрен в двух чтениях на пленарном заседании Законодательного собрания региона 24 октября.

Как объяснила министр территориального развития Светлана Усачёва, в соответствии с новыми федеральными нормами, только три территории из 22 городских округов Пермского края соответствуют критериям урбанизации: Пермь, ЗАТО «Звёздный» и Чайковский. В связи с этим с 1 января 2025 года остальные 19 территорий предлагается наделить статусом муниципальных округов.

В частности, муниципалитет может иметь статус городского округа, если в городе проживает не меньше двух третей всего населения, площадь сельских населённых пунктов и территорий для развития инфраструктуры не превышает в два и более раза площадь города, а также в том случае, если плотность населения в пять и более раз превышает среднюю плотность населения в РФ.

В Пермском крае сейчас 43 муниципальных образования: 22 городских округа и 21 муниципальный округ. Отмечается, что наделение городских округов статусом муниципальных не повлечёт за собой изменение статуса населённых пунктов, входящих в их состав.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.