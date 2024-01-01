Количество городских округов в Пермском крае могут сократить в семь раз Территории перестали соответствовать прописанным в законе критериям Поделиться Твитнуть

Пермь

Константин Долгановский

В Законодательное собрание Пермского края поступил проект закона, который предлагает изменение статуса 19 городских округов региона на «муниципальные». В пояснительной записке говорится о том, что на сегодняшний день эти территории не соответствуют новым критериям федерального законодательства. Об этом говорится в телеграм-канале краевого парламента.

В частности, согласно федеральным нормам, муниципалитет может иметь статус городского округа, если есть несколько условий:

— не меньше двух третей всего населения муниципалитета проживает в городской среде;

— площадь территорий сельских населённых пунктов не превышает в два и более раз площадь городов;

— плотность населения в пять и более раз превышает среднюю плотность населения в РФ.

В Пермском крае сейчас 43 муниципальных образования: 22 городских округа и 21 муниципальный округ. Если законопроект будет принят, то изменения затронут все городские округа за исключением Перми, Чайковского городского округа и ЗАТО «Звёздный». Последний, согласно законодательству о закрытых административно-территориальных образованиях, не может быть преобразован в муниципальный округ.

Инициативу по изменению статуса территорий планируется рассмотреть на заседании краевого парламента в октябре.

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