Доля новых жилых домов в Перми составила 1,6% Это меньше, чем в среднем по российским городам-миллионникам Поделиться Твитнуть

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В Перми доля жилых домов, построенных за последние пять лет, составляет 1,6%. Это 12 место среди всех российских городов-миллионников по доле современной застройки. Об этом сообщает «Яндекс Недвижимость». Отмечается, что в среднем по стране общая доля новых домов в жилой застройке мегаполисов составляет 2,1%. Самая большая доля зафиксирована в Краснодаре (5,9%), а в конце списка Самара (0,8%).

Лидером по количеству построенных за последние пять лет жилых зданий является Москва. В столице было построено более 600 многоквартирных домов. Краснодар на втором месте (почти 400 домов). Санкт-Петербург — на третьем, где было заселено около 300 домов.

Что касается цен на квартиры в новых домах Перми, то в разных районах они заметно разнятся. Так, самые доступные варианты на октябрь 2024 года продаются в Орджоникидзевском районе. Цена за квадратный метр в квартире в жилом комплексе 2020 года постройки стартует от 66 тыс. руб. В Кировском районе цена на квартиру в жилом доме 2023 года постройки начинается от 89 тыс. руб. за кв. м. Самые дорогие готовые новые метры в Перми предлагаются в Ленинском районе: от 111 до 347 тыс. руб. за кв. м.

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