Житель Перми выплатил «Союзмультфильму» компенсацию за нарушение авторских прав Поделиться Твитнуть

Сергей Глорио

Судебные приставы взыскали с индивидуального предпринимателя из Перми денежную компенсацию за нарушение прав в области интеллектуальной собственности. Бизнесмен осуществлял продажу пелёнок с изображением персонажей известных советских мультфильмов «Котёнок Гав» и «Щенок Шарик».

Напомним, ранее в Арбитражный суд Пермского края обратились представители АО «Киностудия «Союзмультфильм» и ООО «Союзмультфильм» с иском о нарушении авторских прав. В ходе разбирательства было выяснено, что в принадлежащем предпринимателю магазине в Индустриальном районе Перми продавалась продукция с изображениями указанных персонажей. Поскольку права на эти мультяшные образы принадлежат указанным компаниям, суд постановил, что нарушитель должен выплатить им компенсацию, покрыть судебные издержки и сопутствующие расходы.

После того как судебные приставы запретили предпринимателю проводить регистрационные действия с его автомобилем Lada Samara и арестовали его банковские счета, должник выплатил «Союзмультфильму» всю назначенную сумму - 104 тыс. руб., сообщили в пресс-службе ГУФССП по региону.

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