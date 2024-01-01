Известного российского артиста Сергея Белого похоронили в Перми Поделиться Твитнуть

Российский артист Сергей Белый, ставший известным благодаря роли в сериале «Гастролёры», скончался на 68 году жизни. Об этом сообщило издание «Кино-театр.ру».

Сергея Белого не стало 7 октября, причина его смерти не уточняется.

Сергей Белый выпускник Пермского государственного института культуры, вуз он окончил в 1983 году. За свою карьеру снимался в различных фильмах и телесериалах. По информации издания, актёр дебютировал в романтической комедии «Испытательный срок», вышедшей в 2013 году. В числе работ Белого можно выделить детективы и криминальные драмы, такие как «Пепел», «Великолепная пятёрка», «Гастролёры», «Город особого назначения», а также драмы «Порт» и «Невод» и фильм ужасов «Чёрная вдова».





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