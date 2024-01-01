Алёна Бронникова Проект возведения дома на месте здания фармакадемии в Перми одобрен экспертизой ЖК будет состоять из четырёх домов Поделиться Твитнуть

Холдинг Yarus group

Проектная документация на строительство многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями общественного назначения на б. Гагарина, 72 в Перми, где ранее находилось недостроенное здание фармакадемии, получила положительное заключение негосударственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована на сайте ЕГРЗ.

Заключение выдало пермское ООО «Строительная экспертиза». Возведением будет заниматься структура девелопера Yarus group ООО «Специализированный застройщик «Бульвар Гагарина 72». Проект строительства жилого дома был разработан ООО «Ярус проект».

Девелопер приобрёл территорию по б. Гагарина, 70, 72а, 74 и 76 в 2022 году на аукционе за 367,8 млн руб. В лот входили земельный участок площадью 1,6 га и размещённый на нём объект незавершённого строительства. В июне краевое минимущества выдало разрешение на строительство первого дома.

Всего на данной площадке к 2026 году планируется построить четыре корпуса жилого квартала в скандинавском стиле под названием «Грёнхольм». Высота зданий не превысит шести этажей, на крыше комплекса будет оборудована терраса для отдыха, а во дворе установят фонтан.

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