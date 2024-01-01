Алёна Бронникова На месте здания фармакадемии в Перми Yarus group построит ЖК с фонтаном Проект планируется реализовать к 2026 году Поделиться Твитнуть

Холдинг Yarus group

Структура девелопера Yarus group ООО «Специализированный застройщик «Бульвар Гагарина 72» 28 июня получила одобрение приступить к началу строительства нового жилого квартала на месте недостроенного здания фармакадемии. Соответствующая информация содержится в реестре разрешений, выданных краевым минимущества во втором квартале 2024 года.

Согласно опубликованной информации, на участке по бульвару Гагарина, 72 застройщик возведёт многоквартирный жилой дом со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения. Площадь территории — 1,6 га.

Как сообщает сам застройщик, на данной площадке возведут четыре корпуса жилого квартала в скандинавском стиле под названием «Грёнхольм». К строительству приступят уже в июле этого года, завершить все работы планируется в 2026 году. Высота зданий не превысит шести этажей, на крыше комплекса будет оборудована терраса для отдыха, во дворе установят фонтан. В домах будут построены двухуровневые квартиры.

ООО «Ярус Инвест» приобрело участок бульваре Гагарина в 2022 году на аукционе. Организация предложила купить участок за 367,8 млн руб. Объект расположен на бульваре Гагарина, 70, 72а, 74 и 76. В лот входили земельный участок площадью 1,6 га, а также размещённый на нём объект незавершённого строительства (корпус фармакадемии) площадью 1,5 тыс. кв. м.

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