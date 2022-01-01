Елена Синица Застройкой участка с недостроем фармакадемии в Перми займётся «Ярус инвест» Организация предложила купить участок за 367,8 млн руб. Поделиться Твитнуть

В Перми определили победителя аукциона, который займётся застройкой участка с недостроенным зданием фармакадемии. Информация об этом размещена на портале АО «ДОМ.РФ».

Согласно протоколу о результатах аукциона, победителем стал ООО «Ярус Инвест». Организация предложила купить участок за 367,8 млн руб.

Объект расположен на бульваре Гагарина, 70, 72а, 74 и 76. В лот входили земельный участок площадью 1,6 га и размещённый на нём объект незавершённого строительства (корпус фармакадемии) площадью 1,5 тыс. кв. м.





Согласно данным публичной кадастровой карты, на участке можно возводить среднеэтажную жилую застройку.





Всего на участие в аукционе заявились 23 юрлица, из которых 15 предложили свою цену за покупку лота. В их числе «Орсо групп» (350,25 млн руб.), «Талан» (219,35 млн руб.), ГК ПМД (364,5 млн руб.), «Стройпанелькомплект» (367,3 млн руб.). Также в качестве ИП заявился владелец холдинга «Сатурн-Р» Александр Репин (359,05 млн руб.)

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