Алёна Бронникова «Парма» уступила УНИКСу на девять очков Игра в Перми завершилась счётом 83:74 Поделиться Твитнуть

БК «Парма»

Пермскому баскетбольному клубу «Парма» вновь не удалось одержать победу в домашнем матче. В рамках регулярного сезона Единой лиги ВТБ 23 октября пермяки уступили казанскому УНИКСу на девять очков. Финальный счёт встречи — 83:74 (26:17, 13:16, 17:20, 27:21).

Лучшую результативность показал Гарретт Нэвелс, на счету которого 19 очков и четыре подбора, также среди лидеров оказались Ройс Хэмм — 18 очков, шесть подборов и три блок-шота и Алекс Хэмилтон — 15 очков, семь передач и три перехвата. Самым результативным среди гостей оказался Маркос Найт — 17 очков, четыре подбора и три передачи.

В предыдущем домашнем матче пермские баскетболисты проиграли ЦСКА со счётом 82:95. Следующую игру «Парма» вновь проведёт на домашнем паркете. В рамках 10 тура 27 октября матч состоится с БК «Самара».





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