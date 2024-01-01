В Перми на четыре дня ограничат движение на Карпинского Ограничение связано с реконструкцией улицы Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Как сообщили в пресс-службе краевого минтранса, с 24 по 27 октября в Индустриальном районе Перми ограничивается движение транспорта на перекрёстке улиц Карпинского и Бабушкина.

В Центре безопасности дорожного движения Пермского края пояснили, что ограничение вводится для обеспечения безопасности дорожного движения при реконструкции ул. Карпинского.

Фото: Министерство транспорта Пермского края

Всех автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать свой маршрут.

Напомним, ранее в Перми вновь ограничили движение на участке ул. Свердловской от ул. Окулова до ул. Монастырской. Сквозной проезд здесь невозможен до 1 ноября. В период действия временных ограничений подрядная организация должна обеспечить доступ к расположенным на улице объектам либо со стороны ул. Окулова, либо с ул. Монастырской.

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