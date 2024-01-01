В Прикамье в четырёх населённых пунктах временно отключат радио и телевидение Отключения запланированы с конца октября Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре рассказали об отключениях телерадиовещания с 28 октября по 3 ноября. Отключения будут плановыми, временными и краткосрочными, отметили в центре.

В частности, 28 октября с 11:00 до 17:00 запланировано отключение цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 в Шумихе.

В тот же день цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2 отключат с 9:00 до 17:00 в п.Тюш

В с.Бияваш телерадиовещания не будет 30 октября. Здесь отключат цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2 с 12:00 до 18:00.

Кроме того, отключение цифровых пакетов РТРС-1 и РТРС-2 ждёт жителей Воскресенского 1 ноября. Радио и телевидение будет не доступно с 11:00 до 17:00.

Напомним, в конце сентября и начале октября в Прикамье отключали радио и телевидение в 13 населённых пунктах региона.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.