В 13 населённых пунктах Прикамья на время отключат радио и телевидение Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

В Пермском краевом радиотелевизионном передающем центре проинформировали о планируемых краткосрочных отключениях средств телерадиовещания на следующей неделе, с 30 сентября по 6 октября.

Так, 30 сентября с 12:00 до 18:00 в Альняше будут отключены цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2; в Ильинском в тот же день с 11 до 17 часов отключат цифровые пакеты РТРС-1, РТРС-2 и Радио России.

Цифровые пакеты РТРС-1 и РТРС-2 1 октября с 12 до 18 часов отключат в Гремячинске, 2 октября с 11 до 17 часов вместе с Радио России в Кунгуре, с 10 до 16 часов в Новоильинском, с 11 до 17 часов в Осе.

На следующий день, 3 октября, те же цифровые пакеты и Радио России с 11 до 17 часов отключат в Александровске, Кочёво и Октябрьском.

С 11:00 до 17:00 4 октября отключения планируются в Горнозаводске и с 12 до 18 часов в Ошье.

Кроме того, в связи с проведением настроечных работ на оборудовании будет приостановлена трансляция на радиотелевизионной станции в Большой Соснове 30 сентября с 9:00 до 18:00 и в Березниках 3 октября с 12:00 до 15:00.





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