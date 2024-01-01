Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Вечер английской хореографии пройдёт в Перми в последний раз Истекает лицензия Пермского театра оперы и балета на постановки Фредерика Эштона, Дагласа Ли и Кеннета Макмиллана Поделиться Твитнуть

Балет "Зимние грёзы"

Никита Чунтомов

5 и 6 ноября на сцене Пермского театра оперы и балета пройдут последние показы вечера британской хореографии «Зимние грёзы» (12 +).

«В связи с окончанием лицензии показы будут завершающими», — пишет театр в своих социальных сетях. «Новый компаньон» уже предупреждал о завершении этих лицензий, когда делал обзор репертуара нового театрального сезона.

Вечер состоит из трёх балетных миниатюр: «Конькобежцев» сэра Фредерика Аштона на музыку Джакомо Мейербера, «Когда падал снег» Дагласа Ли, поставленного специально для Пермского балета, и «Зимних грёз» — балетной драмы по мотивам «Трёх сестёр» Чехова на музыку Чайковского.

Балетный телеграм-канал «Король танцует» пишет по этому поводу:

«Это та самая программа, в которой молодой и почти задорный еще-не-сэр Эштон кружит на викторианском катке (здесь есть люди, знающие, что такое коньки «снегурочки»?), Макмиллан пытается влезть в шкуру «Трех сестер» (они ведь именно из Перми рвались в Москву), а Даглас Ли медитирует под уральским снегом.

Если не видели, это лучший подарок себе и ближнему своему».

Ранее, в октябре 2023 года, закончилась лицензия Пермского балета на «Ромео и Джульетту» Прокофьева в хореографии Кеннета Макмиллана.





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