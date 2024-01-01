Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Английская хореография покидает Пермский балет Пермский театр оперы и балета опубликовал репертуар на ноябрь Поделиться Твитнуть

спектакль "Зимние грёзы"

Пермский академический театр оперы и балета

Пермский театр оперы и балета сообщает о начале продажи билетов на события ноября. В планах — оперы «Мадам Баттерфлай (Чио-Чио-сан)» (12+), Cosi fan tutte («Так поступают все женщины», 12+), «Синдерелла, или Сказка о Золушке» (12+); балеты «Сильфида» (6+), «Раймонда» (12+), «Щелкунчик» (6+), вечер одноактных балетов Михаила Фокина (6+) и вечер английской хореографии «Зимние грёзы» (12+).

Очень много в ноябрьской афише концертов: программа солистов Пермской оперы в частной филармонии «Триумф» (6+), оперный гала «Глинка и классицизм» (6+), камерные концерты солистов оркестра (6+) в фойе театра и в «Триумфе», монографический концерт «Николай Голованов» (12+) из авторского цикла Натальи Кирилловой «Антология русской музыки», концерт произведений для арфы (6+) и концертное исполнение оперы «Дон Жуан» (6+).

Особое событие — исполнение грандиозной «Песни о земле» Густава Малера (6+) под управлением ведущего современного российского дирижёра Фёдора Леднёва 20 ноября.

В афише на сайте театра в анонсах вечера английской хореографии «Зимние грёзы» 5 и 6 ноября есть пометка «Последний показ». Насколько нам известно, лицензия на авторские балеты Кеннета Макмиллана, Фредерика Эштона и Дагласа Ли заканчивается и продлена не будет. Ранее, в октябре 2023 года, завершилась лицензия на исполнение «Ромео и Джульетты» Прокофьева в хореографии Кеннета Макмиллана.

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