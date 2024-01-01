Прокуратура Швейцарии прекратила расследование против пермского миллиардера Оно велось с 2017 года Поделиться Твитнуть

Дмитрий Рыболовлев / фото: Bloomberg

Швейцарская прокуратура прекратила расследование в отношении Дмитрия Рыболовлева, которого арт-дилер Ив Бувье обвинял в возможной незаконной помощи в организации его ареста в Монако. Об этом изданию «Коммерсантъ» сообщили адвокаты Рыболовлева Сандрин Жиру и Бенуа Морон.

Расследование началось в 2017 году по жалобе Бувье и включало статьи, предполагающие совершение действий в интересах иностранного государства. Бывшего владельца «Уралкалия» (Березники, Пермский край) подозревали в том, что он якобы убедил гражданина Швейцарии Ива Бувье прибыть в Монако для ареста полицией княжества.

Однако прокуратура, изучив материалы дела, не нашла оснований для обвинений. Выяснилось, что расследование было инициировано на основе несанкционированного использования личных данных, найденных на мобильном телефоне адвоката Рыболовлева Татьяны Бершеды. Прокуратура пришла к выводу, что эти данные не могут быть использованы против бизнесмена. Похожий вердикт вынес в июне 2024 года Европейский суд по правам человека.

Споры между Рыболовлевым и Бувье начались в 2015 году, когда бизнесмен упрекнул арт-дилера в завышении цен на картины. Рыболовлев утверждал, что за 38 произведений искусства, включая работы Магритта, Климта и да Винчи, он заплатил около 2 млрд руб., что, по его мнению, вдвое больше их реальной стоимости. Арт-дилера арестовали в феврале 2015 года, но в 2019-м суд Монако прекратил дела против Бувье, а в январе 2021-го и прокуратура Женевы закрыла расследование.

По данным Bloomberg, состояние Рыболовлева летом этого года оценивалось в 12,2 млрд долларов. Большую его часть Рыболовлев получил от продажи двух российских компаний по производству удобрений — «Уралкалия» и «Сильвинита». Он продал акции «Уралкалия» на 950 млн долларов во время первичного публичного размещения акций компании на Лондонской фондовой бирже в 2007 году. Затем продал оставшуюся долю в «Уралкалии» и 20% «Сильвинита» за более чем 7 млрд долларов в 2010 и 2011 годах. Тогда же он приобрёл 10% акций публично торгуемого Банка Кипра (сейчас владеет менее 1% акций), а в 2011-м купил 67% акций ФК «Монако».





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