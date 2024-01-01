Скончался бывший руководитель ГУ МЧС по Пермской области Виталию Кушнерику было 74 года Поделиться Твитнуть

Виталий Кушнерик / фото из группы «Пожарные земли Пермской»

ВКонтакте

В Перми на 75 году жизни после продолжительной болезни скончался бывший первый заместитель начальника ГУ МЧС по Пермской области Виталий Кушнерик. Об этом сообщается в группе «Пожарные земли Пермской» ВКонтакте. Коллеги выразили соболезнования родным и близким полковника в отставке.

Виталий Кушнерик родился 20 апреля 1950 года в Первомайске Николаевской области (Украина). В 1968 году поступил в Одесский политехнический институт, где получил диплом по специальности «инженер, химик-технолог». В июле 1973 года его направили в ВС СССР. Виталий прошёл карьерный путь от командира роты специальной обработки в отдельном батальоне химической защиты до руководителя химической службы 23 понтонно-мостового полка Одесского военного округа. В 1987 и 1988 годах Кушнерик участвовал в устранении последствий аварии на Чернобыльской АЭС в составе оперативной группы Министерства обороны.

Виталий Кушнерик / фото: permgaspi.ru

В мае 1994 года Виталия Кушнерика назначили начальником штаба ГО и ЧС в Краснокамске. В сентябре 1997 года он вступил в должность первого замначальника ГУ МЧС по Пермской области. В августе 2000 года вышел на пенсию.

Отпевание Виталия Кушнерика состоится 23 октября в Храме святого великомученика целителя Пантелеймона на территории ГБУЗ ПК «Городская клиническая больница им. М.А. Тверье». Начало в 12:00.

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