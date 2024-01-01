Выставка «Вселенная чуди» останется в Кудымкаре до 18 ноября Она открылась в рамках «Дней родственных народов» к 100-летию Коми округа Поделиться Твитнуть

Фото: Евгений Климов, предоставлено "Центром поддержки культурных и социальных проектов "АРТкад".

Выставка «Вселенная чуди» (12+), посвящённая столетию Коми-Пермяцкого округа, продлится в Кудымкаре до 18 ноября. Об этом «Новому компаньону» сообщили организаторы «Дней родственных народов».

В столице Коми-Пермяцкого округа Кудымкаре, в выставочном зале КДЦ в рамках «Дней родственных народов» 18 октября открылась выставка цифровых картин мерянских художников-этнофутуристов Андрея Малышева-Мерянина и Валентина Константинова. Это первая выставка данных работ в печатном виде.

Фото: Евгений Климов, предоставлено "Центром поддержки культурных и социальных проектов "АРТкад".





«Два разных, но одинаково влюблённых в наследие своих предков взгляда. Два видения современного мира сквозь призму мифов, сказок, верований, легенд. Вселенная народов, знаково объединённых одним словом — чудь», — объясняют концепцию выставки организаторы фестиваля (Центр поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад»).





Фото: Евгений Климов, предоставлено "Центром поддержки культурных и социальных проектов "АРТкад".

Посетить выставку можно бесплатно.









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