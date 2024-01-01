Марина Сизова В Кудымкар приедут артисты со всей страны на «Дни родственных народов» Начинается череда ярких мероприятий к 100-летию Коми-Пермяцкого округа Поделиться Твитнуть

Этно-арт-театр ВАРМА из Мордовии. Фото: предоставлено Творческим пространством АРТкад

Фестиваль «Дни родственных народов» пройдёт в Кудымкаре. В столицу Коми округа, по словам организаторов, приедут одни из лучших коллективов и творческих людей, представляющих разные народности России, чтобы поздравить коми-пермяков со 100-летним юбилеем округа, который отметят в 2025 году.

«Дни родственных народов» будут проходить 18,19 и 20 октября.

Эти яркие октябрьские дни предваряют праздничные мероприятия к юбилею Коми-Пермяцкого округа.





В Коми округ поздравлять коми-пермяков со 100-летием округа приедут гости со всей страны.





«К нам приедут артисты из всех уголков России. Мы постарались охватить все финно-угорские народы, проживающие на территории страны, по крайней мере, представителей всех крупных регионов — Мордовия, Коми Республика, Удмуртия, Карелия, Ханты-Мансийский округ и т.д. Будут и русские группы. Всего мы пригласили 64 артиста. Ещё около 30 артистов примут участие в мероприятии из Коми округа: это одни из самых лучших наших современных коллективов и классические фольклорные группы будут тоже — например, в один из дней выступят задорные огонь-бабушки, я их называю «огонь-девушки» — народный вокальный ансамбль «Пелысёк» из деревни Шадрина во главе с гармонистом Василием Дмитриевичем Хариным» — рассказывает организатор «Дней родственных народов», руководитель «Центра поддержки культурных и социальных проектов «АРТкад» Марина Белавина.





По словам Марины Белавиной, вначале вёлся поиск представителей музыкальной культуры на фестиваль, но затем одним только музнаправлением решили не ограничиваться.





«Мы показываем через разные сферы — игру, костюм, танец, песню, игру на инструментах, кино, моду, живопись вкупе с искусственным интеллектом, кухню — культуру, традиции разных народов, родственных нам, — говорит она. — К примеру, из заповедника Кижи приедет Олег Скобелев, уроженец Прикамья, который покажет феномен сказительства. Из Коми выступит уникальный солист филармонии Алексей Исаков — у него потрясающие пластика, голос! Он сам пишет композиции, поёт на коми языке. Центр марийской вышивки покажет мастерство и тонкую работу — богатство элементов декора, ткани, цветов… Невероятные этно-арт-театр «Варма» и этнографическая студия «Мерема» из Мордовии покажут настоящее fashion show. Когда-то в Перми тоже был «Пермский подиум», и показы мод проходили не как дефиле, а как шоу. Это не показ мод, это настоящее искусство».

Все гости, в основном, приедут в Коми-Пермяцкий округ впервые.

«Мы всегда стараемся показать коми-пермяков, сохранить и поддержать нашу традиционную культуру, привлечь к ней внимание. И в то же время создавать на основе этой традиционной культуры какой-то новый продукт, чтобы было интересно детям и молодёжи. И стараемся привезти в Коми округ, наш медвежий угол, известных артистов, делать их выступления доступными», — поясняет руководитель «АРТкада».





По её словам, визуальный стиль фестиваля придумывал Дмитрий Майбуров. Цветовая гамма взята с традиционного коми-пермяцкого мужского кушака.

«Логотип фестиваля в виде утки-прародительницы, крылья которой создают и древо рода — больше как фантазия на тему, как птицы слетаются в Кудымкар, потому что это некая прародина, или символ родства финно-угорских народов», — объясняет она.

Фото: предоставлено Творческим пространством АРТкад

Кто приедет поздравлять коми-пермяков:

«...— Яркие, красивые, сказочные Этно-арт-театр «Варма» и этнографическая студия «Мерема» из Саранска с шоу показом мордовской высокой моды;

— оригинальный оркестр из трёх городов — Питера, Москвы и Самары — «Притоп Тритона» с неповторимым юмором, авторскими и фольклорными песнями;

— уникальная актриса Ольга Александрова с моноспектаклем по удмуртской мифологии и фольклорный ансамбль «Пинал даур» с концертно-игровой программой из соседней Удмуртии;

— Питерский коллектив «Вараста» с традиционными вепсскими песнями и игрой на кантеле;

— удивительный солист Коми республиканской филармонии Алексей Исаков с современными песнями на коми языке;

— сказитель Олег Скобелев из Музея-заповедника Кижи с русскими былинами и сказками;

— с традиционными обско-угорскими настолько-напольными играми из Ханты-Мансийска Надежда Молданова и Екатерина Балина;

— с фильмами-победителями финно-угорского кинофестиваля «Туйвеж» — Ира Родионова от «Комикино»;

— «Центр марийской вышивки» во главе с Ираидой Степановой с богатой выставкой традиционных костюмов и мастер-классами из Йошкар-Олы;

— с выставкой цифровых картин, а также с мастер-классом по мерянской кухне Андрей Малышев-Мерянин из Москвы и Валентин Константинов из Санкт-Петербурга.

Кто представит коми-пермяков на празднике:

— профессиональный коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан»;

— фолк-группа «Шай-Май»;

— популярная творческая семейная пара Алексей и Надежда Мусатовы;

— молодёжный Этноэлектронного проекта «Туригум»;

— исполнительница русского и коми-пермяцкого фольклора, этновокалистка Дарья Калина;

— Народный вокальный ансамбль «Пелысёк» из деревни Шадрина;

— некоммерческая организация «Как? Так!» из Кудымкара с уникальной игротекой «Орс да тöд»;

— одни из лучших мастеров и ремесленников Коми-Пермяцкого округа с ярмаркой и мастер-классами.

Питерско-московско-самарский оркестр «Притоп Тритона». Фото: предоставлено Творческим пространством АРТкад



Мероприятия фестиваля пройдут в Культурно-деловом центре Кудымкара, Творческом пространстве АРТкад, Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края и других локациях.

Справка «Нового Компаньона»

Коми-пермяки — коренное население Прикамья. Один из финно-угорских народов Приуралья (к финно-уграм относятся также удмурты, мордва, ханты, манси, марийцы, карелы, венгры, финны, эстонцы…) От предков коми-пермяков — и знаменитый пермский звериный стиль, и деревянные боги.

Напомним, Коми-Пермяцкий округ — первый национальный округ в России. Территория, населенная коми-пермяками, в особый национальный округ была выделена 26 февраля 1925-го года. 1 декабря 2005 года Коми-Пермяцкий автономный округ перестал быть отдельным субъектом Федерации и вошел в состав Пермского края. Территориально Коми округ занимает пятую часть всей территории Пермского края.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.