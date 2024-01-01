Марина Сизова
В Кудымкар приедут артисты со всей страны на «Дни родственных народов»
Начинается череда ярких мероприятий к 100-летию Коми-Пермяцкого округа
Фестиваль «Дни родственных народов» пройдёт в Кудымкаре. В столицу Коми округа, по словам организаторов, приедут одни из лучших коллективов и творческих людей, представляющих разные народности России, чтобы поздравить коми-пермяков со 100-летним юбилеем округа, который отметят в 2025 году.
«Дни родственных народов» будут проходить 18,19 и 20 октября.
Все гости, в основном, приедут в Коми-Пермяцкий округ впервые.
«Логотип фестиваля в виде утки-прародительницы, крылья которой создают и древо рода — больше как фантазия на тему, как птицы слетаются в Кудымкар, потому что это некая прародина, или символ родства финно-угорских народов», — объясняет она.
Кто приедет поздравлять коми-пермяков:
«...— Яркие, красивые, сказочные Этно-арт-театр «Варма» и этнографическая студия «Мерема» из Саранска с шоу показом мордовской высокой моды;
— оригинальный оркестр из трёх городов — Питера, Москвы и Самары — «Притоп Тритона» с неповторимым юмором, авторскими и фольклорными песнями;
— уникальная актриса Ольга Александрова с моноспектаклем по удмуртской мифологии и фольклорный ансамбль «Пинал даур» с концертно-игровой программой из соседней Удмуртии;
— Питерский коллектив «Вараста» с традиционными вепсскими песнями и игрой на кантеле;
— удивительный солист Коми республиканской филармонии Алексей Исаков с современными песнями на коми языке;
— сказитель Олег Скобелев из Музея-заповедника Кижи с русскими былинами и сказками;
— с традиционными обско-угорскими настолько-напольными играми из Ханты-Мансийска Надежда Молданова и Екатерина Балина;
— с фильмами-победителями финно-угорского кинофестиваля «Туйвеж» — Ира Родионова от «Комикино»;
— «Центр марийской вышивки» во главе с Ираидой Степановой с богатой выставкой традиционных костюмов и мастер-классами из Йошкар-Олы;
— с выставкой цифровых картин, а также с мастер-классом по мерянской кухне Андрей Малышев-Мерянин из Москвы и Валентин Константинов из Санкт-Петербурга.
Кто представит коми-пермяков на празднике:
— профессиональный коми-пермяцкий ансамбль «Шондiбан»;
— фолк-группа «Шай-Май»;
— популярная творческая семейная пара Алексей и Надежда Мусатовы;
— молодёжный Этноэлектронного проекта «Туригум»;
— исполнительница русского и коми-пермяцкого фольклора, этновокалистка Дарья Калина;
— Народный вокальный ансамбль «Пелысёк» из деревни Шадрина;
— некоммерческая организация «Как? Так!» из Кудымкара с уникальной игротекой «Орс да тöд»;
— одни из лучших мастеров и ремесленников Коми-Пермяцкого округа с ярмаркой и мастер-классами.
Мероприятия фестиваля пройдут в Культурно-деловом центре Кудымкара, Творческом пространстве АРТкад, Министерстве по делам Коми-Пермяцкого округа Пермского края и других локациях.
Справка «Нового Компаньона»
Коми-пермяки — коренное население Прикамья. Один из финно-угорских народов Приуралья (к финно-уграм относятся также удмурты, мордва, ханты, манси, марийцы, карелы, венгры, финны, эстонцы…) От предков коми-пермяков — и знаменитый пермский звериный стиль, и деревянные боги.
Напомним, Коми-Пермяцкий округ — первый национальный округ в России. Территория, населенная коми-пермяками, в особый национальный округ была выделена 26 февраля 1925-го года. 1 декабря 2005 года Коми-Пермяцкий автономный округ перестал быть отдельным субъектом Федерации и вошел в состав Пермского края. Территориально Коми округ занимает пятую часть всей территории Пермского края.
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