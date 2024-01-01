Депутаты думы Перми утвердили новые требования к внешнему виду фасадов домов Нововведения вступят в силу с 1 марта следующего года Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

С 1 марта 2025 года в Перми вступят в силу новые требования к внешнему виду фасадов зданий и колерным паспортам капитальных строений. На пленарке Пермской городской думы, которая состоялась 22 октября, депутаты утвердили соответствующее решение.

Актуализированы требования к содержанию, цветовым решениям и отделочным материалам фасада, проведению текущего или капитального ремонта фасада. Также планируется установить порядок устранения нарушений при содержании фасада капитальных объектов.

Напомним, колерные паспорта предлагается оформлять в отношении зданий в границах городского центра и обращенных одним из фасадов на территории общего пользования или на улицу особого градостроительного значения. Собственники зданий на других территориях должны будут предоставить колерный паспорт, если они планируют изменить внешний вид фасада.

При этом новые правила не будут относятся к многоквартирным домам и объектам культурного наследия, а также частным домам, гаражам и некапитальным объектам, в том числе киоскам.

В принятом документе также вводится понятие «комплексный проект благоустройства». Он будет разрабатываться для отдельных территорий в городском центре, а также в локациях, обращенных на улицы особого градостроительного значения — магистрали городского значения.

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