За злоупотребление доминирующим положением на рынке в Прикамье компании оштрафованы на 3,2 млн рублей Поделиться Твитнуть

За девять месяцев 2024 года крупные компании-монополисты в Пермском крае были оштрафованы на сумму 3,2 млн руб. за злоупотребление доминирующим положением на рынке. Об этом сообщили в УФАС по региону.

С начала года по сентябрь в ведомство поступило свыше 630 заявлений, касающихся незаконных действий со стороны компаний-монополистов в таких областях, как электроэнергетика, теплоснабжение, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение, а также утилизация твёрдых коммунальных отходов и связь.

Наиболее распространенные жалобы касаются навязывания невыгодных условий в договорах, отказов от заключения новых соглашений, несогласия с установленными тарифами на услуги и нарушений сроков подключения к инженерным сетям.

С января текущего года были рассмотрены три дела об антиконкурентных практиках в отношении монополистов, подозреваемых в незаконном использовании доминирующего положения. Два из них были признаны нарушающими закон.

В результате злоупотреблений выданы три предупреждения о необходимости прекратить нарушения антимонопольного законодательства и одно предостережение о недопустимости таких действий.

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