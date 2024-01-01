Чиновники объяснили, почему поставили видеокамеры в туалетах пермских школ В департаменте образования называли это борьбой с курением Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В департаменте образования администрации Перми рассказали «Новому компаньону» , в каких школах города и для чего были установлены камеры видеонаблюдения в туалетных комнатах.

Чиновники пояснили, что установка камер потребовалась для «контроля норм внутреннего поведения в образовательных учреждениях». В частности, это касается курения, в том числе электронных сигарет.





«Камеры видеонаблюдения в школах №42, №77, №116 установлены только на входе в туалетные комнаты и направлены на дверь», — при этом уточнили в департаменте образования.





Сотрудники ведомства акцентируют внимание на том, что в зону наблюдения камер туалетные кабинки не входят.





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