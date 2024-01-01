В Перми пройдут Игры победителей для перенёсших онкологию детей Спортивный праздник состоится 26 октября Поделиться Твитнуть

На празднике ожидается около 50 юных спортсменов. Фото: Фонд "Берегиня"

В субботу, 26 октября, в Перми пройдёт региональный этап Игр победителей. Это спортивный праздник для детей, перенёсших тяжёлое лечение от онкологических заболеваний.

На празднике ожидается около 50 юных спортсменов. В течение дня ребята будут соревноваться в различных спортивных дисциплинах, таких как настольный теннис, бег, бочча, мини-футбол, спортивная ходьба и стрельба, сообщают организаторы — благотворительный фонд «Берегиня».





Цель Игр — помочь детям, которые перенесли сложное и долгое лечение, снова стать активными, поверить в себя и получить удовольствие от занятий спортом.





«Максим всегда интересовался спортом, и, когда нам удалось успешно завершит лечение от лейкоза, в 2018 году, мы приняли участие в Играх победителей и с тех пор участвуем в них каждый год. Для нас это встреча с друзьями, всегда очень тёплая атмосфера и невероятная поддержка», — говорит Анастасия Усатюк, мама участника игр.





Игры победителей стартуют 26 октября в СК им. В. П. Сухарева в 9.30, вход свободный. Для детей на площадке будут действовать мастерские, зоны для творчества и настольных игр.





«После долгого и трудного пути к выздоровлению дети должны начать новую жизнь. Мы верим, что именно спорт может стать мощным инструментом», — считает директор фонда Татьяна Голубаева.

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