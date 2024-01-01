Жительницу Прикамья за безбилетный проезд приговорили к 20 часам общественных работ Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жительница Краснокамска, уклонившаяся от уплаты штрафа за проезд без билета, теперь должна провести 20 часов на общественных работах. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по региону.

В ведомстве сообщили, что 21-летняя женщина попыталась проехать «зайцем» в маршрутном автобусе Перми. Её поездка была прервана контролёром, который составил административный протокол. На правонарушительницу был наложен штраф 2500 руб., однако она не придала этому серьёзного значения и не погасила его. Из-за уклонения от выполнения административного наказания штраф был удвоен. Судебные приставы дали должнице 60 дней для уплаты, но она снова не предприняла никаких действий для погашения долга.

Только после блокировки её банковских карт девушка пришла по повестке в ФСПП и погасила всю сумму задолженности.

«Но время было упущено, поэтому судебный пристав, следуя нормам действующего законодательства, составил в отношении девушки очередной протокол по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ. Рассмотрев материалы дела, суд назначил ей 20 часов обязательных работ», — рассказали в ведомстве.





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