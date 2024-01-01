Пермский Morion Digital в пятерке национального рейтинга лучших технопарков России Резидентами технопарка на 2024 год являются более 70 компаний от стартапов до корпораций Поделиться Твитнуть

В России подвели итоги X Национального рейтинга технопарков Ассоциации кластеров, технопарков и особых экономических зон (АКИТ РФ). В пятерке лучших — технопарк из Перми — Morion Digital, который занял четвёртое место. Об этом сообщает Министерство информационного развития и связи Пермского края.

«В этом году проводился юбилейный, десятый национальный рейтинг технопарков России. Это важный инструмент повышения инвестиционной привлекательности наших площадок, которых сейчас более 500 в Российской Федерации», — подчёркивает Михаил Лабудин, директор АКИТ РФ.





Эксперты при оценке технопарков проводят комплексный анализ по шести основным блокам, оцениваются: инвестиционная привлекательность региона, фактические показатели технопарка, степень его информационной открытости, соответствие глобальным экономическим вызовам, потенциал развития, деятельность управляющей компании и резидентов. В пятёрке лучших — технопарк из Перми — Morion Digital.





Напомним, Morion Digital уже пять лет стабильно входит в ТОП-5 лучших технопарков страны. Это один из крупнейших частных технопарков России. Его резидентами на 2024 год являются более 70 компаний от стартапов до корпораций. Большинство работает в области высоких технологий — от современных систем связи и интернета вещей до робототехники и искусственного интеллекта.





«По его образцу мы делаем сеть частных технопарков по всей России», — отмечает директор сети технопарков Morion Digital Оскар Ягафаров.



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