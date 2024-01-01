Зарина Ситдикова В деле о подпольном казино в Прикамье появился новый фигурант Незаконная игорная деятельность была развёрнута в Чернушке Поделиться Твитнуть

Сергей Копышко

В уголовном деле о незаконной организации и проведении азартных игр в Чернушке появился новый фигурант. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК России по Пермскому краю.

Как ранее писал «Новый компаньон», незаконное казино работало в нежилом помещении с января 2023-го по апрель 2024 года. По подозрению в совершении преступления были задержаны 27-летняя женщина и двое мужчин 37 и 49 лет. Им были предъявлены обвинения.

В ходе следственных действий выяснилось, что к открытию казино причастен также 38-летний житель Перми. В рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, совершённое организованной группой) он был задержан следователями Чернушинского МСО СУ СК России по Пермскому краю при содействии сотрудников УФСБ и помещён в СИЗО.

Расследование дела продолжается.

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