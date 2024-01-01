ФСБ накрыла в Пермском крае подпольное казино Поделиться Твитнуть

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В Пермском крае, в Чернушке, сотрудники ФСБ накрыли незаконное казино. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на пресс-службу регионального управления следкома.

Следователи установили, что с декабря 2023 года по апрель 2024-го три человека создали преступную группу для проведения подпольных азартных игр в нежилом помещении.

Задержаны 49-летний и 37-летний мужчины. Им предъявлены обвинения в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования за пределами игорной зоны, рассказала старший помощник руководителя управления по взаимодействию с общественностью и СМИ СУ СК России по Пермскому краю Александра Митькина.

По делу также проходит 27-летняя местная жительница.

Следственные действия продолжаются, идёт активная работа по сбору улик.

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