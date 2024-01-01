Алёна Бронникова На этой неделе в Перми будут работать два мобильных пункта вакцинации С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС И СНИЛС Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми на текущей неделе будут работать два мобильных пункта вакцинации против гриппа. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Пермского края в своих социальных сетях.

Пункты будут работать 22 и 24 октября. Поставить прививку пермяки смогут с 11.00 до 18.00 в торговом центре «Знание» (ул. Крупской, 42) на втором этаже. Также с 17.00 до 19.00 можно будет поставить прививку на первом этаже торгово-развлекательного центра «Планета» (ш. Космонавтов, 162б). Для пункта есть отдельный вход, расположенный рядом со входом № 1 в ТРЦ.

Вакцинироваться могут все желающие старше 18 лет, для этого необходимо взять с собой паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед тем как поставить прививку, врач проводит осмотр.

Напомним, с 15 по 18 октября в Перми работали пункты вакцинации в ТЦ «Знание», ТРК «СпешиLove» и на ул. Пушкина, 104.

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