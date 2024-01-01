На этой неделе в Перми будут работать четыре мобильных пункта вакцинации Они откроются на рынке и в торговых центрах Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми с 15 октября начнут работать мобильные пункты вакцинации против гриппа. Об этом сообщается на официальной странице краевого минздрава в соцсетях.

С 15 по 17 октября с 17:00 до 19:00 пункт откроется на первом этаже ТРЦ «Планета» (ш.Космонавтов, 162б). Пройти можно через отдельный вход рядом с 1-ым входом в ТРЦ. Кроме того, 15 и 17 октября можно поставить прививку с 11:00 до 18:00 в ТЦ «Знание» (ул.Крупской, 42).

С 15 по 18 октября можно будет вакцинироваться внутри здания центрального рынка ( ул. Пушкина, 104 ), рядом с платной парковкой. Пункт будет работать с 10:00 до 14:00.

С 18 по 19 октября с 12:00 до 15:00 часов прививку можно будет поставить также первом этаже ТРЦ «Спешилов».

Прививку могут все желающие старше 18 лет. При себе рекомендуется иметь паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

Напомним, с 7 по 13 октября в Перми работали три мобильных пункта вакцинации: в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, 2 этаж), в ТРК СпешиLove (ул. Спешилова, 114, 1 этаж) и на ул. Пушкина, 104, внутри здания рынка, рядом с платной парковкой.

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