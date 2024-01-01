Елена Синица На неделе с 7 по 13 октября в Перми будут работать три мобильных пункта вакцинации С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС И СНИЛС Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми с 7 по 13 октября будут работать три мобильных пункта вакцинации. Об этом сообщает пресс-служба минздрава Пермского края в своих социальных сетях.

Так, 8 и 10 октября с 11:00 до 18:00 в ТЦ «Знание» (ул. Крупской, 42, 2 этаж) можно будет привиться от гриппа. Также 11 и 12 октября с 12:00 до 14:00 будет работать мобильный пункт в ТРК СпешиLove (ул. Спешилова, 114, 1 этаж). Здесь в наличии вакцина от гриппа, пневмококковой инфекции и гепатита В.

Кроме этого, 11 и 12 октября с 11:00 до 14:00 вакцинироваться можно на ул. Пушкина, 104. Пункт расположен внутри здания рынка, рядом с платной парковкой. Тут в наличии вакцины от гриппа и пневмококковой инфекции.

Вакцинироваться могут жители старше 18 лет. С собой необходимо взять паспорт, полис ОМС И СНИЛС. Перед вакцинацией проводится врачебный осмотр.

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