Следователи Прикамья опубликовали видео с места пожара, где погибли трое детей Несколько квартир выгорели полностью Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

СУ СКР по Пермскому краю опубликовало видеозапись осмотра сгоревшего двухэтажного дома в п. Уральском Нытвенского округа, где в ночь на 21 октября погибли трое малолетних детей.

На кадрах видно, как следователи осматривают место пожара. Судя по кадрам, несколько квартир на втором этаже выгорели полностью. Разбушевавшийся огонь поглотил буквально всё, оставив одни угли.

Как ранее писал «Новый компаньон», трагедия в Прикамье случилась в ночь на 21 октября в квартире жилого дома по ул. Северной. Трём мальчикам (2019, 2021 и 2023 г.р.), находившимся в квартире без присмотра, не удалось спастись; их тела были найдены во время тушения огня.

Их 25-летней матери не было дома в момент возгорания. Обнаружив пожар, она попыталась спасти детей, но из-за быстро распространявшихся пламени и дыма не смогла.

Позже следователи возбудили уголовное дело, а прокуратура начала проверку. Губернатор поручил местным властям оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

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