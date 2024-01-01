Алёна Бронникова В Перми до 31 декабря ограничат движение по улице Гальперина Здесь будут организованы работы по строительству сетей освещения Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Новый компаньон"

В Кировском районе Перми с 21 октября до 31 декабря введено ограничение движения для всех видов транспортных средств по ул. Гальперина. Соответствующее распоряжение от 18 октября опубликовано на сайте краевого министерства транспорта.

По информации ведомства, ограничения вводятся на участке от ул. Правобережной до садового товарищества «Лесная поляна». В течение всего периода движение будет осуществляться по одной полосе.

В документе отмечается, что данная мера необходима в целях обеспечения безопасности дорожного движения при проведении работ по строительству сетей наружного освещения. Работы будет производить индивидуальный предприниматель Константин Михалчук.

Ранее также сообщалось, что в Перми в рамках второго этапа строительства автодороги по ул. Крисанова от ш. Космонавтов до ул. Пушкина на время переустройства сетей газораспределения вводятся ограничения движения по ул. Пушкина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крылова. Ограничение будет действовать с 28 октября по 11 ноября 2024 года.

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