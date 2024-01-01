Елена Синица Автомобилистов предупредили об ограничении движения на улице Пушкина в Перми Ограничение будет действовать с 00:00 часов 28 октября 2024 года до 00:00 часов 11 ноября 2024 года Поделиться Твитнуть

Фото: пресс-служба краевого минтранса

Автомобилистов Перми предупредили о временном ограничении движения по ул. Пушкина на участке от ул. Борчанинова до ул. Крылова. Об этом сообщает пресс-служба министерства транспорта региона.

Уточняется, что ограничение будет действовать с 00:00 часов 28 октября 2024 года до 00:00 часов 11 ноября 2024 года. В этот период будет проводиться переустройство сетей газораспределения.

Автомобилистов попросили с пониманием отнестись к ситуации и заранее планировать маршрут.





Ранее сообщалось, что жителей Пермского края предупреждают о гололедице и тумане.

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