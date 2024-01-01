Алёна Бронникова Жителей Пермского края предупреждают о гололедице и тумане Ночью температура воздуха может опуститься до -8° Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Жителей Пермского края предупреждают о неблагоприятных погодных явлениях 19 октября. Как сообщает краевой минтербез, по данным ЦГМС в отдельных районах региона возможен небольшой дождь, туман и гололёдно-изморозевые отложения — отложения льда и изморози на поверхности сооружений, ветвях деревьев и проводах.

«Так, 19 октября температура воздуха ночью в Пермском крае будет составлять от -3° до +2°, при прояснениях до -8°, днём от +5° до +10°. Сила ветра в ночное время 3-8 м/с, днём 5-10 м/с», — уточняют в ведомстве.

В связи с прогнозом увеличивается вероятность образования заторов на дорогах, аварий на объектах ЖКХ, количество ДТП и техногенных пожаров. В ведомстве рекомендуют одеваться по погоде, быть осторожными при передвижении пешком, соблюдать требования пожарной безопасности при обогреве жилья. Водителям — соблюдать скоростной режим и избегать резких манёвров и торможений.

Как ранее писал «Новый компаньон», антициклон принёс в Пермский край безветренную погоду с прояснениями. К вечеру субботы возможны небольшие осадки под влиянием размывающегося холодного фронта с севера, к вечеру воскресенья снова будут прояснения, а с понедельника температура воздуха ожидается выше нормы.

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