Зарина Ситдикова В выходные в Прикамье будет безветренная погода с осадками на севере В начале следующей недели температура воздуха поднимется выше нормы Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Антициклон принёс в Пермский край безветренную погоду с прояснениями, но без существенного потепления. Об этом со ссылкой на ГИС-центр ПГНИУ сообщает ТК ВЕТТА.

По информации метеорологов, над территорией региона установился гребень антициклона. Благодаря ему в пятницу днём воздух прогреется до +2…+7°. В ночь на субботу на юге Пермского края при прояснениях похолодает до –6… –8°, а в северных районах будет 0…+3°. В воскресенье ночью ожидается от –5 до +5°. Днём потеплеет до +4…+9°.

Как уточняют синоптики, на севере Прикамья облаков будет больше, а к вечеру субботы возможны уже небольшие осадки под влиянием размывающегося холодного фронта с севера. К вечеру воскресенья влияние антициклона будет восстанавливаться, и снова будут прояснения. Ветер в течение всего этого периода будет слабым.

На большей части края осадков не ожидается до вечера 22 октября. С понедельника в ночные часы будет –2…+3°. Днём ожидается до +4…+9°, что выше нормы.

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