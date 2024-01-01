Алёна Бронникова РЖД запускает дополнительные поезда из Перми в Санкт-Петербург Решение принято в связи с ноябрьскими праздниками Поделиться Твитнуть

Алёна Бронникова

Свердловской железной дорогой принято решение о назначении дополнительных поездов в преддверии ноябрьских праздников, сообщением между Пермью и Санкт-Петербургом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«В преддверии ноябрьских праздников на Свердловской железной дороге назначены дополнительные поезда №246/245 между Пермью и Санкт-Петербургом. Маршрут пройдёт через Глазов, Киров, Вологду, Череповец», — добавили в СвЖД.

Так, 28 октября в 17:05 поезд отправится из северной столицы в Пермь. Прибытие — 30 октября в 08:50. Обратное отправление — 30 октября в 21:05, в Санкт-Петербург поезд прибудет 1 ноября в 10:25. Во всех случаях время указано местное.

Отмечается, что вагоны поездов № 246/245 оборудованы кондиционерами и биотуалетами, в составе есть специализированное багажное купе, а также доступна услуга перевозки домашних животных без сопровождения владельцами.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Прикамье на 3,1% увеличились цены на проезд в поездах дальнего следования. Со следующего года в региональном центре планируют ввести туристический налог.

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