В Прикамье будут судить кунгуряка и сургутянина за попытку ограбления таунхауса Неудачливых похитителей задержали на выходе из дома Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Следователи ГСУ ГУ МВД России по Пермскому краю закончили расследование уголовного дела в отношении ранее неоднократно судимых 41-летнего кунгуряка и 32-летнего сургутянина. Их обвиняют в покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище, в особо крупном размере. Кроме этого, кунгуряку предъявлено ещё одно обвинение за кражу.

Как установили следователи, в конце декабря 2023 года мужчины приехали на территорию жилого комплекса в Мотовилихинском районе Перми, где находятся дорогостоящие дома. Присмотрев один из таунхаусов, они решили, что там есть ценное имущество, поэтому решили проникнуть внутрь и похитить чужую собственность.

Для этого они выдавили стеклопластиковую дверь веранды и забрались в чужое жилище. Там они нашли различные ювелирные украшения, часы, регистратор, коммутатор и зубную коронку из золота. Сумма этого имущества составляла порядка 3 млн руб. Когда похитители уже пошли к своему автомобилю, их задержали полицейские, которые проводили оперативно-разыскные мероприятия.

Как выяснилось, ранее 41-летний житель Кунгура уже занимался подобным. В сентябре он приезжал в тот же район, где проник в одну из квартир таунхауса и похитил там деньги и золотые монеты на 17 млн руб.

Обоих обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело направлено в суд.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.