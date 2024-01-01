Юридическая фирма в Прикамье решила присвоить название и логотип компании-конкурента Пермское УФАС возбудило дело о недобросовестной конкуренции Поделиться Твитнуть

В Пермское УФАС поступила жалоба от юридической фирмы ООО «Магистр» на недобросовестную конкуренцию. Заявитель указал, что предприниматель, арендующий офис в компании «Магистр» для предоставления юридических услуг от своего имени, решил использовать название и логотип конкурирующей фирмы. Предприниматель также подал заявку в Роспатент с просьбой признать за ним права на товарный знак, схожий до смешения с логотипом ООО «Магистр».

В пресс-службе Пермского УФАС отметили, что антимонопольщики провели проверку и установили: заявитель обладает исключительным правом на название и логотип ООО «Магистр», зарегистрированные в 2013 году. При этом ООО «Магистр» не передавало право на использование своего названия и логотипа другим юридическим организациям.

Учитывая, что закон о защите конкуренции запрещает использование обозначений, схожих с товарными знаками или фирменными наименованиями конкурентов без согласия правообладателя, Пермское УФАС инициировало в отношении предпринимателя расследование. В случае подтверждения вины нарушителя оштрафуют.

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