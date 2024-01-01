Алёна Бронникова В Пермском крае с 21 октября ожидается тёплая и дождливая неделя Температура воздуха будет выше нормы Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

По прогнозам синоптиков, неделя с 21 по 25 октября в Пермском крае ожидается теплее нормы. Пермский ЦГМС все пять дней прогнозирует осадки в виде небольших и умеренных дождей. ГИС-Центр ПГНИУ — в понедельник без осадков с прояснениями, затем местами слабые и умеренные дожди, а в выходные — мокрый снег на севере и востоке с формированием незначительного снежного покрова.

«В среднем неделя ожидается теплее нормы на юге Пермского края на 2-3°, а на севере более чем на 4°. Сохранится дефицит осадков, но уже не такой сильный, как в первые две декады октября. На востоке края количество осадков будет около нормы», — сообщают эксперты ГИС-Центр ПГНИУ.

В понедельник, 21 октября, температура воздуха на большей части края составит +5...+8°, на востоке до +3°, в Перми до +7°. Ночью 22 октября на большей части края температура будет в пределах +3...+6°, на востоке и юге до 0°, в Перми +3...+5°. Днём потеплеет до +6...+9°, в Перми +8°, появится ощутимый юго-западный ветер (5-10 м/с). Самым тёплым днём недели окажется 23 октября: ночью по краю +2...+7°, в Перми +5°, в дневное время +5...+10°, в Перми +8...+10°.

В четверг сохранится облачная погода, почти без ветра, ночью +1...+6°, днём +4...+8. В пятницу характер погоды существенно не изменится. Температура воздуха ночью будет в пределах 0...+5°, днём +2...+7°, на севере возможен мокрый снег. Более ощутимый заток холода ожидается в субботу, 26 октября. Температура воздуха 0...+4°, осадки в виде мокрого снега в северных и восточных районах региона. До конца октября ожидается ещё одно потепление.

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