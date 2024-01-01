Появилось видео пожара в Пермском крае, на котором погибли трое детей Трагедия случилась в ночь на 21 октября Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

Пресс-служба МЧС России опубликовала видео пожара в п. Уральском Пермского края, где в жилом доме погибли трое детей.

В ведомстве отмечают, что в здании не было пожарного извещателя.

Как ранее писал «Новый компаньон», пожар вспыхнул в квартире жилого дома по ул. Северной. Трём мальчикам (2019, 2021 и 2023 г.р.), находящимся в квартире без присмотра матери, не удалось спастись; их тела были найдены во время тушения огня. Всего же спасатели вывели из дома 11 человек.

Их мать (1999 г.р.) не была дома в момент возгорания. Обнаружив пожар, она попыталась спасти детей, но из-за быстро распространяющегося пламени и дыма не смогла их найти. Она отравилась угарным газом, медики оказали ей помощь.

Следователи СК возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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