В Перми на перекрёстке Строителей и Локомотивной перенастроят светофоры На прошлой неделе из-за открытия нового участка дороги случился транспортный коллапс Поделиться Твитнуть

На новой развязке по ул. Строителей краевые власти перенастроят светофоры на проблемном участке, чтобы улучшить движение транспорта. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на региональный минтранс.

В ведомстве сообщили, что специалисты уже начали работу над оптимизацией функционирования светофоров, которые сейчас работают по проектным настройкам. Сотрудники Минтранса вместе с Центром безопасности дорожного движения проводят адаптацию и перенастройку светофоров.

Напомним, утром 17 октября в Перми в районе ДКЖ, где должна была открыться новая развязка ул. Строителей, случился транспортный коллапс. Пробка растянулась от Трамвайной улицы.

В пробке и автомобилисты на шоссе Космонавтов. Там случилось ДТП, затор растянулся почти на 4 км. По данным городского департамента транспорта, задержка автобусов №3, 11, 19, 29, 30, 36, 55, 56, 59 и 72 может составлять до 50 минут.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.