В Перми на перекрёстке Строителей и Локомотивной перенастроят светофоры

На прошлой неделе из-за открытия нового участка дороги случился транспортный коллапс

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неработающий светофор

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На новой развязке по ул. Строителей краевые власти перенастроят светофоры на проблемном участке, чтобы улучшить движение транспорта. Об этом сообщает ТК ВЕТТА со ссылкой на региональный минтранс.

В ведомстве сообщили, что специалисты уже начали работу над оптимизацией функционирования светофоров, которые сейчас работают по проектным настройкам. Сотрудники Минтранса вместе с Центром безопасности дорожного движения проводят адаптацию и перенастройку светофоров.

Напомним, утром 17 октября в Перми в районе ДКЖ, где должна была открыться новая развязка ул. Строителей, случился транспортный коллапс. Пробка растянулась от Трамвайной улицы.

В пробке и автомобилисты на шоссе Космонавтов. Там случилось ДТП, затор растянулся почти на 4 км. По данным городского департамента транспорта, задержка автобусов №3, 11, 19, 29, 30, 36, 55, 56, 59 и 72 может составлять до 50 минут.

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