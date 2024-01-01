Елена Синица Утром 17 октября в Перми в районе ДКЖ и на шоссе Космонавтов образовались серьёзные пробки Задержка общественного транспорта достигала 50 минут Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Утром 17 октября в Перми в районе ДКЖ, где должна была открыться новая развязка ул. Строителей, случился транспортный коллапс. Как сообщает «Рифей» со ссылкой на очевидцев, участок дороги утром оказался закрыт.

Пробка растянулась от Трамвайной улицы, отмечают пермяки.

«Часть Закамска упёрлась в кирпич и поехала дополнять Боровую», — пишут в соцсетях жители города.





Кроме этого, встряли в пробку и автомобилисты на шоссе Космонавтов. Там случилось ДТП, затор растянулся почти на 4 км. По данным городского департамента транспорта, задержка автобусов №3, 11, 19, 29, 30, 36, 55, 56, 59 и 72 может составлять до 50 минут.





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